Пентагон сообщил, что численность военных США в Кабуле 17 августа превысит 4 тыс.

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня 17 августа должна достичь 4 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

"До конца сегодняшнего дня на месте в Кабуле будет более 4 тыс. военных", - сказал он.

Одновременно с этим, по его словам, из аэропорта за прошедшие сутки вылетели семь военных рейсов. "Эти самолеты забрали примерно 700-800 пассажиров, и мы можем подтвердить, что из них 165 пассажиров - это американские граждане", - добавил генерал.

Представители Пентагона сообщили, что американские силы в аэропорту Кабула не подвергались атакам со стороны боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), военные США поддерживают контакты с ними.

"Не было никаких враждебных действий, никаких атак или угроз со стороны "Талибана", - сказал генерал Хэнк Тейлор. "У нас также не было каких-либо новых инцидентов, касающихся безопасности", - добавил он.

"Наши военачальники в аэропорту поддерживают контакты с командирами "Талибана" в районе аэропорта", - сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он пояснил, что такие контакты касаются поддержания безопасности в районе аэропорта. "Я бы сказал, что результаты говорят сами за себя", - добавил Кирби.