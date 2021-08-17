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Смена власти в Афганистане
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Трюдо заявил, что Канада не планирует признавать власть "Талибана" в Афганистане

По словам премьера Канады, когда талибы были в правительстве 20 лет назад, Оттава их также не признавала

ОТТАВА, 17 августа. /ТАСС/. Канада не намерена признавать движение "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве законного правительства Афганистана. Об этом заявил во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"У Канады нет планов признания "Талибана" в качестве правительства Афганистана <...>. Они силой сместили законное, демократически избранное правительство и признаны террористической организацией по канадским законам", - сказал он в эфире телеканала CTV.

Трюдо также отметил, что, "когда они [талибы] были в правительстве 20 лет назад, Канада их также не признавала".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанКанадаТрюдо, ДжастинСмена власти в Афганистане
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