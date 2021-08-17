NYT: спецслужбы США летом предупреждали о быстром крахе афганской армии

ТАСС, 17 августа. Американская разведка летом предупреждала о возможности скорого краха афганской армии, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о том, что это маловероятно. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, к июлю содержащиеся в отчетах спецслужб прогнозы стали пессимистичными: разведка выразила сомнения в том, что власти смогут сохранить контроль над Кабулом. При этом 8 июля Байден заявил, что переход Афганистана под контроль талибов (запрещенная в России террористическая организация) не является неизбежным.

Согласно одному из документов спецслужб, афганское правительство в июле не было готово к наступлению "Талибана". Изданию неизвестно, существовали ли отчеты, в которых уровень подготовки афганской армии оценивался бы более высоко.

В то же время, как уточнил один из собеседников газеты, разведка не выступала с точными прогнозами, а указанные документы не получили отметки о высокой степени достоверности.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.