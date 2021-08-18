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Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с Байденом

Британский премьер обсудил ситуацию в Афганистане с президентом США - Times.

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