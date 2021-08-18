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Смена власти в Афганистане

Bild: германская разведка не думала, что талибы быстро захватят власть в Кабуле

Федеральная разведывательная служба ФРГ считала, что взятие столицы Афганистана маловероятно до сентября

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии BND не предполагала, что движение"Талибан" (запрещено в РФ) так быстро захватит власть в Кабуле. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на источники в кризисном штабе по ситуации в Афганистане.

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"Взятие Кабула скорее маловероятно до 11.9.", - приводит издание цитату из протокола заседания, которое состоялось в пятницу. Разведка Германии полагала, что талибы "сейчас не заинтересованы" в таком развитии событии.

Ранее о том, что Запад ошибся в оценке ситуации в Афганистане, говорили и глава МИД ФРГ Хайко Маас, и канцлер Ангела Меркель.

Теги
АфганистанГерманияСмена власти в Афганистане
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