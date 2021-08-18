МИД Туркмении заявил о регулярных контактах с талибами по вопросам охраны границы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ашхабад регулярно осуществляет контакты с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам охраны государственной границы между Туркменией и Афганистаном, а также перемещения грузов. Об этом говорится в сообщении МИД Туркмении, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения "Талибан" по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД Туркмении добавили, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе "Имамназар - Акина" и "Серхетабад - Тургунди" работают в обычном режиме, и "в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов".

Протяженность границы Туркмении с Афганистаном порядка 800 км.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

Мирное решение проблем

Туркмения остается твердым приверженцем мирного решения проблем Афганистана политико-дипломатическими методами, говорится в сообщении МИД.

В дипведомстве заявили, что министерство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане. "В связи с этим туркменская сторона особо подчеркивает, что, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран, Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа. При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико-дипломатических средств и методов", - говорится в сообщении.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, Туркмения окажет всестороннее содействие народу Афганистана в деле утверждения мира и стабильности в стране. "Будучи добрым соседом Афганистана и государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединенных Наций, Туркменистан в соответствии с принципами и нормами Устава ООН продолжит свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в деле утверждения мира, гражданского согласия и стабильности в стране, экономического, социального и гуманитарного развития Афганистана", - заявили в министерстве.

МИД Туркмении также выразил уверенность, что в Афганистане скоро будут сформированы государственные институты при участии всех этнических групп. "Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп, проживающих в Афганистане", - заключили в дипведомстве.

Эвакуация дипломатов

Сокращение персонала или частичная эвакуация сотрудников туркменских дипмиссий в Афганистане не производились, говорится в сообщении.

"Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объеме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана. Сокращение численности персонала либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не производились", - говорится в сообщении.

Как указали в дипведомстве, посольство Туркмении в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме. "При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения "Талибан", - проинформировали в МИД.