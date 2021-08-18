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Смена власти в Афганистане

СМИ: "Талибан" провел переговоры с членами координационного совета Афганистана

Со стороны совета в переговорах участвовали экс-президент страны Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла
© AP Photo/Rahmat Gul

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Кабуле переговоры с членами координационного совета по мирному переходу власти. Об этом со ссылкой на источник сообщает в среду телеканал TOLO news.

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Во встрече принимали участие член политического офиса "Талибан" Анас Хаггани и другие представители движения. Со стороны координационного совета в переговорах участвовали экс-президент страны Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Встреча прошла в доме Абдуллы.

Детали переговоров пока не были обнародованы, сообщает телеканал.

15 августа в Афганистане был создан координационный совет по мирному переходу власти, в который вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. В задачи совета входит предотвращение хаоса, обеспечение мира и мирного перехода власти.

Теги
АфганистанКарзай, ХамидАбдулла, АбдуллаСмена власти в Афганистане
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