CNN: талибы разгоняют афганцев у аэропорта Кабула предупредительными выстрелами

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) стреляют в воздух, чтобы разогнать толпы местных жителей, которые собрались у столичного аэропорта Афганистана в попытке покинуть страну. Об этом сообщила в среду журналистка CNN в Кабуле Кларисса Уорд.

"Они стреляют, чтобы рассеять толпу, в людей не целятся, не пытаются их убить", - сказала Уорд в прямом эфире. Она добавила, что "Талибан" пытается отогнать людей, и в итоге они скапливаются на близлежащих дорогах".

На заднем фоне были слышны отдаленные звуки выстрелов, однако собравшиеся рядом со съемочной группой не обратили на них внимания. Она также сказала, что талибы разгоняют людей подручными средствами - самодельными кнутами, велосипедными цепями.