СМИ: число погибших на вылетевшем из Кабула самолете ВВС США может быть около 30

Ранее были обнародованы кадры, на которых толпа на взлетно-посадочной полосе пытается попасть на военный самолет, стремясь во что бы то ни стало покинуть Кабул, захваченный талибами (членами террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ). По сообщениям прессы, сорвавшись с корпуса самолета, погибли три человека. Позднее телеканал Al Arabiya сообщил, что в отсеке, куда убирается шасси, было обнаружено тело еще одного человека, а затем получили распространение кадры с фрагментом тела человека, застрявшим в одном из выступов фюзеляжа.

Как видно на последней съемке, которую сделал, по всей вероятности, один из забравшихся на корпус самолета, за внешний обвод отсека для шасси ухватились не менее 30 человек. Вероятность их выживания на высоте полета транспортного самолета минимальна из-за высокой скорости движения и крайне низких температур.

Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула. Оттуда уже вывезено более 3 тыс. сотрудников посольства США и афганцев, которые работали на международную военную коалицию. Примеру американцев последовали их союзники. По данным афганских СМИ, из аэропорта Кабула непрерывно вылетают лайнеры. Со среды американцы объявили о возобновлении гражданских рейсов.