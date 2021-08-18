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Смена власти в Афганистане

СМИ: число погибших на вылетевшем из Кабула самолете ВВС США может быть около 30

Примерно столько участников произвольной эвакуации запечатлено на видео, распространенном телеканалом Al-Hadath

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 30 человек могли погибнуть в попытке покинуть Афганистан, уцепившись за фюзеляж военно-транспортного самолета ВВС США С-17. Примерно столько участников произвольной эвакуации запечатлено на видео, распространенном в среду телеканалом Al-Hadath.

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Ранее были обнародованы кадры, на которых толпа на взлетно-посадочной полосе пытается попасть на военный самолет, стремясь во что бы то ни стало покинуть Кабул, захваченный талибами (членами террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ). По сообщениям прессы, сорвавшись с корпуса самолета, погибли три человека. Позднее телеканал Al Arabiya сообщил, что в отсеке, куда убирается шасси, было обнаружено тело еще одного человека, а затем получили распространение кадры с фрагментом тела человека, застрявшим в одном из выступов фюзеляжа.

Как видно на последней съемке, которую сделал, по всей вероятности, один из забравшихся на корпус самолета, за внешний обвод отсека для шасси ухватились не менее 30 человек. Вероятность их выживания на высоте полета транспортного самолета минимальна из-за высокой скорости движения и крайне низких температур.

Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула. Оттуда уже вывезено более 3 тыс. сотрудников посольства США и афганцев, которые работали на международную военную коалицию. Примеру американцев последовали их союзники. По данным афганских СМИ, из аэропорта Кабула непрерывно вылетают лайнеры. Со среды американцы объявили о возобновлении гражданских рейсов.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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