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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что у аэропорта Кабула велась стрельба в воздух для разгона толпы

Представители движения отметили, что у них нет цели причинить кому-либо вред

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Представитель талибов подтвердил агентству Reuters, что бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ) в среду стреляли в воздух у аэропорта Кабула, чтобы рассеять толпу.

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"У нас нет цели причинить кому-либо вред", - заявил собеседник агентства.

Ранее корреспондент CNN в Кабуле Кларисса Уорд сообщила, что талибы стреляют в воздух, пытаясь заставить местных жителей покинуть район аэропорта. У воздушной гавани собрались толпы людей, стремящихся улететь из Афганистана.

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