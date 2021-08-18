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Смена власти в Афганистане
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СМИ: покинувшего Афганистан президента Гани госпитализировали в Абу-Даби

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Бывший советник афганского МИД Фахриддин Гаризаде утверждает, что покинувший страну президент Ашраф Гани помещен в одну из больниц Абу-Даби. Об этом сообщает в среду иранское агентство Young Journalists Club.

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"Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц", - сказал Гаризаде.

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