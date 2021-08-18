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Смена власти в Афганистане

Посольство США в Афганистане не гарантирует американцам безопасность в поездке в аэропорт

При этом в диппредставительстве советуют американцам и работавшим на них афганцам направляться в аэропорт для вылета из страны

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Посольство США в Афганистане советует американцам и работавшим на них афганцам направляться в аэропорт Кабула для вылета из страны, но предупреждает, что американские власти не могут обеспечить их безопасность. Об этом говорится в опубликованном в среду предупреждении посольства США в Кабуле.

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"Правительство США не может обеспечить безопасный проезд в международный аэропорт имени Хамида Карзая", - говорится в сообщении.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби при этом в беседе с журналистами после брифинга, передает телеканал CNN, отметил, что американские военные в аэропорту находятся в контакте с талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") относительно проезда американцев.

Ранее СМИ сообщили, что талибы заблокировали проезд к международному аэропорту Кабула, откуда осуществляется эвакуация.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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