Первый борт с сотрудниками ООН из Афганистана прибыл в Алма-Ату

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Первый самолет с вывезенными из Афганистана сотрудниками ООН прибыл в аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в город Алма-Ата Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в Исламской Республике Афганистан. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Республики Казахстан как полноправного члена этой организации президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в среду в Алма-Ате. МИД совместно с властями города, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры для их размещения.

"Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алма-Ате будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане", - пояснили в министерстве.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что из столицы Афганистана в Алма-Ату вылетела группа сотрудников ООН. По его словам, речь идет о группе из примерно 100 человек, которые продолжат работу в удаленном формате.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.