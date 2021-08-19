Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в телефонной беседе обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом ситуацию в Афганистане.

"[Они поговорили] о продолжении координации в Афганистане, в том числе о том, как способствовать соблюдению международных обязательств, а также безопасности всех афганских граждан и иностранцев", - сообщает пресс-служба Госдепа по итогам разговора.

Позднее Госдеп информировал, что Блинкен в среду также провел телефонную беседу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основной темой разговора стала ситуация в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.