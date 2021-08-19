Глава МИД КНР считает, что "Талибан" намерен развивать Афганистан в правильном направлении

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу высказался одобрительно по поводу объявленной движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) стратегии развития Афганистана. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Официальный представитель "Талибана" заявил о создании в Афганистане толерантного правительства - эта страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков. Это шаг в правильном направлении", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин одобряет позицию талибов, которые намерены не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам. "Это обнадеживающее заявление, и мы надеемся, что его подкрепят конкретные действия", - добавил он.

По словам Ван И, дальнейшее развитие событий в Афганистане зависит от "Талибана". "Руководство талибов выразило намерение приступить к решению существующих проблем в соответствии с чаяниями народа - это хороший знак", - подчеркнул китайский министр.

Он также отметил, что "Талибану" следует приступить к борьбе с террористическими группировками на афганской территории. "Международное сообщество должно поддержать процесс укрепления солидарности между всеми политическими организациями и национальностями Афганистана, оказать этому содействие", - подчеркнул Ван И.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о сложении полномочий и покинул страну. Западные государства эвакуировали своих граждан, в том числе дипломатов.