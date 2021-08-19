Лидер афганских талибов приказал освободить из тюрем политзаключенных

ИСЛАМАБАД, 19 августа. /ТАСС/. Возглавляющий радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада отдал приказ освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане. Об этом написал в Twitter в четверг представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

"Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций освободят всех политических заключенных из тюрем и передадут их семьям", - сообщил Ахмади.

В четверг в Пакистане из тюрьмы был освобожден один из лидеров "Талибана" мулла Мухаммад Расул, сообщило афганское агентство Pajhwok. Он находился в заключении в Пакистане с марта 2016 года.

После смерти летом 2015 года основателя и главаря "Талибана" муллы Мухаммад Умара в движении началась борьба за власть между муллой Ахтаром Мансурром, который объявил себя преемником Умара, и другими лидерами талибов, к которым примкнул Мухаммад Расул. Позже Расул вышел из расколовшегося на враждующие фракции "Талибана" и основал так называемый Высший совет Исламского эмирата Афганистана.