Байден заявил, что не верит, что "Талибан" изменился

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, претерпело какие-либо изменения. Такое мнение он озвучил в интервью телекомпании ABC , транслировавшемся в четверг.

На вопрос ведущего, изменился ли в его понимании "Талибан", Байден сказал: "Нет". "Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за [сомнений в том], хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - подчеркнул он.

Байден согласился с высказыванием ведущего о том, что талибы в первую очередь остаются верны собственным убеждениям, но добавил, что "они также беспокоятся о том, есть ли у них еда" и "есть ли у них средства для функционирования экономики". "Их беспокоит, могут ли они сплотить общество, за которое, по их словам, они так переживают", - продолжил президент США, отметив, что не испытывает в связи с этим каких-либо иллюзий.

"Но это часть того, что сейчас происходит, - указал он. - Не думаю, что я, вы или кто-либо еще мог бы предвидеть, что, когда мы решим вывести [войска], они предоставят американцам возможность уехать", - заключил Байден.

Причина случившегося в Афганистане

Позиция разведсообщества США в вопросе сроков свержения президента Афганистана Ашрафа Гани и захвата власти радикальным движением "Талибан" не была единой. Как заявил президент США, никто не мог предположить, что Кабул будет взят талибами под контроль таким образом.

"Если оглядываться назад на отчеты разведки, то консенсуса не было <...>. Они говорили о том, что, вероятнее, это (захват страны - прим. ТАСС) могло бы произойти ближе к концу года <...>. Я думаю, никто не предполагал, что город [Кабул] будет взят", - сказал Байден.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.