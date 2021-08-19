США призвали не допустить использования Афганистана террористами

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают страны работать вместе, чтобы предотвратить использование территории Афганистана террористами, и напоминают "Талибану" (движение, запрещенное в РФ) о соответствующих обязательствах. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Учитывая развивающиеся события в Афганистане, мы внимательно отслеживаем ситуацию. Как подчеркнул президент [США] Джо Байден, мы будем считать "Талибан" ответственным за [выполнение] обязательств не позволять каким-либо террористам угрожать США или нашим союзникам с афганской территории, - сказала она. - Мы все должны работать вместе, чтобы гарантировать, что Афганистан больше никогда не будет базой для терроризма".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.