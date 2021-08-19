Источник: ООН не сообщала о поиске талибами работавших на США афганцев

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Доклад о том, что боевики движения "Талибан" (запрещенное в РФ) активизировали действия по поиску сотрудничавших с США афганцев, угрожая их родственниками, принадлежит не ООН, а норвежскому Центру глобального анализа. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник во всемирной организации, комментируя появившиеся в прессе сообщения на этот счет.

Ранее газета The New York Times сообщила, что неназванное агентство ООН в некоем конфиденциальном документе якобы фиксирует начало талибами активных поисков афганцев, ранее сотрудничавших с США и другими иностранными государствами. Если таковых найти им не удается, талибы якобы угрожают их родственникам убийством или арестом.

"Это доклад Норвежского центра глобального анализа", - сказал собеседник.

На сайте Норвежского центра глобального анализа указано, что эта организация только сотрудничает с ООН.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Талибы заявили, что объявляют всеобщую амнистию и не будут преследовать тех, кто сотрудничал с американцами.