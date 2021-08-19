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В ООН заявили, что не обладают возможностями управлять аэропортом Кабула

ООН не обладает возможностями управлять аэропортом Кабула - генсек ООН.

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АфганистанНазначение омбудсменаСмена власти в Афганистане
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