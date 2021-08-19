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Смена власти в Афганистане

Гутерриш заявил, что мандат присутствия ООН в Афганистане может быть изменен

При этом документ могут продлить на благоприятных условиях, если удастся добиться формирования инклюзивного правительства в республике, отметил генеральный секретарь ООН

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключил, что мандат миссии ООН в Афганистане может быть изменен в зависимости от ситуации в стране после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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"Если ситуация будет развиваться в неверном направлении, нам придется изучить возможность адаптации мандата", - сказал он.

Гутерриш при этом добавил, что если удастся добиться формирования инклюзивного правительства, а также если талибы позволят провести эвакуацию желающих уехать из Кабула и не допустят возвращения террористических группировок в Афганистан, мандат миссии ООН может быть продлен на благоприятных условиях.

Присутствие ООН в стране с гуманитарными целями означает выделение средств на выполнение стоящих организацией задач.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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Гутерриш, АнтониуСмена власти в Афганистане
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