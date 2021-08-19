СМИ: две афганские журналистки требуют от "Талибана" восстановить их на рабочих местах

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Две журналистки национальной компании "Радио и телевидение Афганистана" (RTA) обратились к захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) с требованием восстановить их на рабочих местах. Об этом в четверг сообщил местный телеканал TOLOnews .

"Я хотела приступить к своей работе, но талибы не разрешили мне сделать этого. Они сказали, что режим поменялся и что я более не могу работать", - приводит телеканал слова телеведущей RTA Шабнам Хан Давран. Как она уточнила, радикалы запретили ей даже заходить в офис компании.

"Я пришла в офис, но меня тоже не пустили, затем не пустили еще нескольких наших коллег. Мы поговорили с нашим новым директором, который был назначен талибами", - рассказала еще одна журналистка RTA по имени Хадиджа (фамилия не раскрывается), добавив, что представители "Талибана" примут решение по ней и по другим ее коллегам в ближайшее время.

"В настоящий момент происходят изменения в программах. Талибы транслируют желаемые для них передачи. Женщин-журналисток, женщин-телеведущих выгоняют с их рабочих мест", - добавила Хадиджа.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.

Уже на второй день захвата талибами власти в стране на некоторых афганских телеканалах развлекательные передачи были заменены религиозными программами и чтением сур из Корана.