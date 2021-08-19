Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, которая состоится 20 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <...>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <...> [касательно] Афганистана", - сказано в сообщении.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.