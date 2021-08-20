Большинство депутатов Малайзии подтвердили королю поддержку кандидатуры нового премьера

СИНГАПУР, 20 августа. /ТАСС/. Большинство депутатов нижней палаты парламента Малайзии подтвердили верховному правителю Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху свою поддержку кандидатуры Исмаила Сабри Якоба на пост премьер-министра. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times.

Король в четверг принял 114 из 222 законодателей, которые ранее заявили о выдвижении вице-президента крупнейшей в стране политической партии Объединенная малайская национальная организация (ОМНО, новая) на должность главы правительства. Как ожидается, в пятницу верховный правитель проведет совещание с Советом правителей девяти штатов, где должен окончательно решиться вопрос с назначением нового премьера.

16 августа Мухиддин Яссин подал в отставку с поста главы кабмина, объяснив это потерей большинства сторонников в парламенте. Согласно конституции король должен провести консультации со всеми политическими силами, представленными в нижней палате законодательного органа, и выбрать кандидатуру, которую поддерживает большинство депутатов. В противном случае верховный правитель распускает парламент, и в течение 60 дней проводятся всеобщие выборы. Вместе с тем в администрации королевского дворца уже заявили, что на фоне пандемии коронавируса выборы не могут состояться.

Исмаил Сабри Якоб в прошлом правительстве занимал должности старшего министра, министра обороны, а затем был назначен вице-премьером. Он является одним из трех вице-президентов партии ОМНО, которая с момента обретения Малайзией независимости в 1957 году и вплоть до 2018 года была правящей политической силой. Однако на прошлых всеобщих выборах три года назад ОМНО потерпела поражение, в том числе из-за крупного коррупционного скандала, в центре которого оказался тогдашний премьер и лидер партии Наджиб Разак. В июле прошлого года его приговорили к 12 годам тюремного заключения за экономические преступления, связанные с государственным инвестиционным фондом SRC International. Верховный суд также обязал его выплатить штраф на сумму 210 млн ринггитов ($52 млн).