Суд в США перенес на неопределенный срок вынесение приговора россиянину Гричишкину

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Мичиган вновь перенес оглашение приговора гражданину РФ Александру Гричишкину, обвиняемому в США в киберпреступлениях. Об этом говорится в материалах, поступивших в четверг в электронную базу суда.

"Вынесение приговора 20 августа 2021 года отменено", - указывается в документах. Новая дата слушаний пока не назначена. В среду судья Дениз Пейдж Худ в ходе заседания в онлайн-формате сообщила, что намерена огласить приговор россиянину в пятницу.

Гричишкин просил рассмотреть возможность его депортации в Таиланд или Россию, где находятся члены его семьи. Прокуратура отмечает, что россиянин активно сотрудничал со следствием, и просит суд приговорить его к тюремному заключению сроком от 65 до 81 месяца.

Александр Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Американские власти обвиняют его в организации хакерской группы. Вместе с ним по делу проходят еще три человека: россиянин Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси. По версии следствия, с 2008 по 2015 год они предоставляли хакерам хостинг, позволявший без риска блокировки рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта этого года Гричишкин пошел на сделку со следствием.