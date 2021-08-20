Члены совета по переходу власти в Афганистане ведут переговоры с лидерами региона Панджшер

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти ведут переговоры с лидерами северной провинции Панджшер, не подчинившейся радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ).

Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook один из членов совета, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

"Мы ведем диалог и обмен мнениями с учеными-богословами, старейшинами и [военными] командирами провинции Панджшер", - написал Абдулла, опубликовав фотографии с переговоров, на которых присутствуют он и экс-президент Хамид Карзай.

Ранее Абдулла, Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар объявили о создании Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти.