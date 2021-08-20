{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Меркель попросила РФ в переговорах с талибами обратить внимание на гуманитарные вопросы

Канцлер Германии заявила, что "нужно пытаться говорить" с талибами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила Россию в переговорах с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратить внимание на гуманитарные вопросы.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Я проинформировала [президента РФ] о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетным является оказание помощи людям, которые на протяжении 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией. Необходимо предоставить им безопасное убежище и вывезти в последующие дни в Германию как можно больше этих людей. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане. Те люди, которые помогали нам, Бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан", - заявила она в пятницу по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель заявила, что "нужно пытаться говорить" с талибами, надеется на формирование "инклюзивных структур" в стране.

Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, вероятно, станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост. В пятницу канцлер ФРГ и президент РФ провели переговоры, это их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичАфганистанГерманияРоссияСмена власти в АфганистанеВизит Меркель в Москву
Столтенберг: НАТО не позволит террористам угрожать альянсу из Афганистана
Читать полностью