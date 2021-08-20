Меркель попросила РФ в переговорах с талибами обратить внимание на гуманитарные вопросы

"Я проинформировала [президента РФ] о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетным является оказание помощи людям, которые на протяжении 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией. Необходимо предоставить им безопасное убежище и вывезти в последующие дни в Германию как можно больше этих людей. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане. Те люди, которые помогали нам, Бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан", - заявила она в пятницу по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель заявила, что "нужно пытаться говорить" с талибами, надеется на формирование "инклюзивных структур" в стране.

Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, вероятно, станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост. В пятницу канцлер ФРГ и президент РФ провели переговоры, это их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса.