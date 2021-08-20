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Визит Меркель в Москву

Меркель завершает визит в Москву

Канцлер ФРГ прибыла в аэропорт "Внуково"
© Вероника Ичеткина/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в аэропорт "Внуково" и поднялась на борт своего самолета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Меркель завершает свой однодневный визит в Москву. На субботу у канцлера ФРГ запланировано выступление на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза, а в конце недели глава германского кабмина отправится в еще одну зарубежную поездку - в Киев.

В пятницу в Кремле прошли переговоры Меркель с президентом России Владимиром Путиным, они продлились почти три часа. По итогам переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
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