В Координационном совете рассказали, когда начнется диалог с лидерами талибов

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти начнет официальные переговоры с лидерами захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), когда те прибудут в Кабул. Об этом заявил в пятницу один из членов совета, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар.

"Официальные переговоры между афганскими политическими лидерами и талибами начнутся после того, как руководители "Талибана" прибудут в Кабул. <...> Последние встречи носили неформальный характер", - приводит его слова местный телеканал TOLO news.

Хекматиар добавил, что в настоящий момент "есть признаки того, что талибы хотят создать инклюзивное правительство в Афганистане", однако отметил, что насилие со стороны радикалов в отношении афганских мирных жителей в аэропорту Кабула неприемлемо.

Координационный совет Афганистана по мирному переходу был создан Хекматиаром, главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и экс-президентом Хамидом Карзаем после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Между тем вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.