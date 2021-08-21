Байден и эмир Катара обсудили важность продолжения тесной координации по Афганистану

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в пятницу обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и подчеркнули важность координации действий в этом вопросе.

"Два лидера подчеркнули важность продолжения тесной координации по развитию событий в Афганистане и на Ближнем Востоке, они приветствовали предстоящий саммит стран региона, который пройдет в Багдаде в конце месяца", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам беседы.

Американский президент также выразил признательность Катару за его в роль в содействии межафганским переговорам и поблагодарил эмира за помощь в вопросе эвакуации людей из Афганистана. "Президент отметил, что это наиболее масштабная [операция по] перевозке людей по воздуху в истории, которая не была бы возможна без своевременной помощи Катара по содействию перемещению тысяч людей ежедневно", - подчеркнули в Белом доме.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.