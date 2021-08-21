Члены Координационного совета Афганистана встретились с и.о. губернатора провинции Кабул

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти встретились в субботу с исполняющим обязанности губернатора провинции Кабул Абдулом Рахманом Мансуром, который был назначен захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Сегодня вместе с [экс-президентом] Хамидом Карзаем мы встретились с господином Абдулом Рахманом Мансуром, исполняющим обязанности губернатора Кабула от талибов. Мы обсудили безопасность граждан и подтвердили, что защита жизни, собственности и достоинства жителей столичного региона должны быть приоритетом", - написал на своей странице в Twitter член координационного совета и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

По его словам, Мансур заверил участников встречи, что "Талибан" и он лично "сделают все возможное для обеспечения безопасности жителей провинции Кабул".

Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти был создан Абдуллой, Карзаем и лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Между тем вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.