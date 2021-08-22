Президент Чехии заявил, что НАТО ушла из Афганистана из-за Трампа и Байдена

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Предыдущий президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден несут ответственность за вывод войск натовской коалиции из Афганистана. Об этом заявил в воскресенье президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk .

"Главной причиной вывода войск из Афганистана стали два [этих американских] президента", - сказал Земан.

По его словам, Трамп и Байден не проявили отвагу в вопросе сохранения военного присутствия в Афганистане. За уход международной коалиции из Афганистана из входивших в ее состав государств - членов НАТО несут ответственность только США, считает Земан.

"Талибан" (движение запрещено в России) - террористическая организация. Это не Вьетконг [Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама в 1960-1977 годах]. В своей программе он ["Талибан"] имеет цель захватить мир. Американцы [уходом из Афганистана] предают не только Афганистан, но и самих себя, а также все цивилизованные страны, которые могут стать целью террористических атак, которые будут проводиться из Афганистана", - отметил президент Чехии.

Нужна реформа НАТО

По словам Земана, НАТО должна перестать быть "сервисной организацией США", необходимость этого была продемонстрирована в Афганистане. Страны Североатлантического альянса нуждаются в коллективной обороне, а сейчас организация действует в соответствии с тем, как прикажет президент США, заявил он.

"НАТО нуждается в принципиальной и глубокой реформе. Россия, как сказал президент Франции [Эмманюэль] Макрон, не враг для НАТО, враг для НАТО - международный терроризм. В Прибалтике мы напрасно бряцаем оружием. Это никого не устрашит. Вербальные атаки [со стороны Североатлантического альянса] на Россию и Китай также являются бессмысленными", - подчеркнул президент Чехии.

Земан высказался за пересмотр сложившейся системы финансирования блока. Государствам-членам, по его словам, следует поддерживать лишь выделение средств на операции, которые "имеют смысл". Таковыми являются операции по борьбе с терроризмом, как, например, было в Афганистане.

Земан против переговоров с талибами

Президент Чехии высказался против возможного признания Чехией правительства талибов в Афганистане. "С террористами не ведутся переговоры, с ними воюют. Я абсолютно не верю "Талибану", - подчеркнул глава государства.

По поводу контактов РФ и КНР с представителями "Талибана" Земан сказал, что эти державы проводят свою "реалистичную политику" в отношении Афганистана, которую он не одобряет, так как там захватило власть террористическое движение.

"Талибан" не изменился после 11 сентября [2001 года]. Он только лучше вооружен. Его [террористические] нападения станут еще более жестокими", - отметил Земан.