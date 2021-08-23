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Смена власти в Афганистане

Telegraph: Джонсон лично попросит Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана

По данным издания, попытки министра обороны Бена Уоллеса и главы МИД Великобритании Доминика Рааба уговорить американских коллег не заканчивать миссию в Афганистане 31 августа не увенчались успехом

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на виртуальной встрече лидеров Группы семи (G7) лично попросит президента США Джо Байдена, продлить сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph в преддверии чрезвычайного саммита неформального объединения семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), намеченного на 24 августа.

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"Основное внимание G7 будет уделено долгосрочному развитию Афганистана, но они, конечно, обсудят нынешние усилия по эвакуации", - приводит агентство слова неназванного источника в канцелярии британского премьера.

При этом издание пишет о безуспешности попыток сразу двух британских министров - обороны Бена Уоллеса и иностранных дел Доминика Рааба - уговорить американских коллег не заканчивать миссию в Афганистане 31 августа, как то было определено ранее.

Когда закончится эвакуация

Газета The Times уточняет, что если Байден не пойдет навстречу и сроки не будут смещены, то британские военные начнут покидать Афганистан за 72-96 часов до окончания эвакуации американцами. При таком раскладе вплоть до пятницы-субботы они продолжат находиться в аэропорту Кабула, оказывая помощь в эвакуации граждан королевства, а также афганцев и членов их семей, подпадающих под программу перемещения. Речь идет прежде всего о местных жителях, которые помогали британцам во время их многолетнего пребывания в Афганистане.

Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ), почти 6 тыс. человек. По информации The Times, на этой неделе Лондон намерен эвакуировать из страны еще столько же человек. По данным издания, список граждан Афганистана, которым будет предоставлено право въехать в Великобританию, расширится - в него будут включены афганские политики, лидеры гражданского общества и члены их семей.

За помощью к России и Китаю

The Times также пишет о том, что на этой неделе британские власти обратятся за помощью к Китаю и России в свете противоречий с США по теме эвакуации.

Ранее в интервью The Sunday Telegraph Доминик Рааб сообщил, что западные страны должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и борьбы с терроризмом в регионе.

По данным же The Daily Telegraph, британское правительство сейчас готовится в тому, чтобы тысячи афганцев покинули страну автотранспортом через Пакистан, Иран и соседние с Афганистаном страны бывшего СССР - Туркмению, Узбекистан и Таджикистан. Как ожидается, в понедельник Джонсон обсудит с членами кабинета министров планы создания в этих странах центров по обработке запросов на убежище, говорится в статье.

Санкции против "Талибана"

Еще одной темой на предстоящей встрече лидеров "семерки", как ожидается, могут стать санкции против талибов. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, с таким предложением должен выступить Джонсон на правах главы правительства страны, председательствующей в этом году в G7. По информации агентства, которое ссылается на неназванный источник в правительстве королевства, в Лондоне полагают, что Группа семи должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и приостановки помощи, если "Талибан" будет нарушать права человека и превращать территорию страны в убежище для террористов.

Теги
АфганистанСШАВеликобританияБайден, ДжоДжонсон, БорисРааб, ДоминикУоллес, БенСмена власти в Афганистане
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