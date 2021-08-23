Telegraph: Джонсон лично попросит Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на виртуальной встрече лидеров Группы семи (G7) лично попросит президента США Джо Байдена, продлить сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph в преддверии чрезвычайного саммита неформального объединения семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), намеченного на 24 августа.

"Основное внимание G7 будет уделено долгосрочному развитию Афганистана, но они, конечно, обсудят нынешние усилия по эвакуации", - приводит агентство слова неназванного источника в канцелярии британского премьера.

При этом издание пишет о безуспешности попыток сразу двух британских министров - обороны Бена Уоллеса и иностранных дел Доминика Рааба - уговорить американских коллег не заканчивать миссию в Афганистане 31 августа, как то было определено ранее.

Когда закончится эвакуация

Газета The Times уточняет, что если Байден не пойдет навстречу и сроки не будут смещены, то британские военные начнут покидать Афганистан за 72-96 часов до окончания эвакуации американцами. При таком раскладе вплоть до пятницы-субботы они продолжат находиться в аэропорту Кабула, оказывая помощь в эвакуации граждан королевства, а также афганцев и членов их семей, подпадающих под программу перемещения. Речь идет прежде всего о местных жителях, которые помогали британцам во время их многолетнего пребывания в Афганистане.

Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ), почти 6 тыс. человек. По информации The Times, на этой неделе Лондон намерен эвакуировать из страны еще столько же человек. По данным издания, список граждан Афганистана, которым будет предоставлено право въехать в Великобританию, расширится - в него будут включены афганские политики, лидеры гражданского общества и члены их семей.

За помощью к России и Китаю

The Times также пишет о том, что на этой неделе британские власти обратятся за помощью к Китаю и России в свете противоречий с США по теме эвакуации.

Ранее в интервью The Sunday Telegraph Доминик Рааб сообщил, что западные страны должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и борьбы с терроризмом в регионе.

По данным же The Daily Telegraph, британское правительство сейчас готовится в тому, чтобы тысячи афганцев покинули страну автотранспортом через Пакистан, Иран и соседние с Афганистаном страны бывшего СССР - Туркмению, Узбекистан и Таджикистан. Как ожидается, в понедельник Джонсон обсудит с членами кабинета министров планы создания в этих странах центров по обработке запросов на убежище, говорится в статье.

Санкции против "Талибана"

Еще одной темой на предстоящей встрече лидеров "семерки", как ожидается, могут стать санкции против талибов. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, с таким предложением должен выступить Джонсон на правах главы правительства страны, председательствующей в этом году в G7. По информации агентства, которое ссылается на неназванный источник в правительстве королевства, в Лондоне полагают, что Группа семи должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и приостановки помощи, если "Талибан" будет нарушать права человека и превращать территорию страны в убежище для террористов.