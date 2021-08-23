Спикер ЕП вступил в спор с председателем Совета ЕС о приеме афганских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Европарламента Давид Сассоли публично вступил в острую дискуссию с премьер-министром председательствующей в Совете ЕС (во второй половине этого года) Словении Янезом Яншей о целесообразности массового размещения афганских беженцев в странах Евросоюза. Данный спор чреват противостоянием между институтами Брюсселя, выступающими за прием афганцев, и членами сообщества, желающими ограничить миграционный поток из Афганистана.

Премьер Словении в воскресенье утром написал в своем Twitter, что ЕС "не откроет для Афганистана никаких европейских гуманитарных или миграционных коридоров".

"Мы не позволим повторять стратегическую ошибку 2015 года [когда страны ЕС объявили о готовности без ограничений принимать мигрантов из Сирии и других стран Северной Африки]. Мы будем помогать только тем, кто помогал нам во время операции НАТО. И странам - членам ЕС, которые находятся на наших внешних границах [и подвержены притоку мигрантов]", - добавил Янша.

"Долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит вместо того, чтобы сражаться за свою родину", - написал Янша в воскресенье в другом твите. Премьер выложил серию фотографий американского оружия и боевых машин, захваченных движением "Талибан" (запрещено в России) без боя у афганской армии.

Европарламент против

На это отреагировал председатель Европарламента Сассоли, выступающий за предоставление статуса беженцев в ЕС максимальному количеству прозападно настроенных афганцев. "Не словенскому председателю Совета ЕС решать, что Евросоюз будет делать. Все наши институты работают, чтобы определить, как проявить солидарность с теми, кому угрожает новый режим, а не только с афганцами, которые работали с нами. Мы приглашаем премьера Яншу обсудить с европейскими институтами, какими должны быть наши дальнейшие шаги. Все наши страны считают себя вовлеченными в ситуацию в Афганистане, и мы должны проявить солидарность", - говорится в заявлении Сассоли, распространенном в воскресенье вечером пресс-службой ЕП.

Ни консенсуса, ни большинства

На выпад главы ЕП премьер Словении ответил в воскресенье поздно вечером опять же в "Твиттере": "Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в Совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами (имеется в виду афганский персонал миссий ЕС и НАТО)".

В субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетила расположенный в Испании центр временного приема афганских беженцев. На пресс-конференции после этого визита она объявила, что Евросоюз предложит рассмотреть на встрече Группы семи (G7) на следующей неделе международную схему размещения афганцев. По словам главы ЕК, "в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки". Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить "максимальную солидарность", принимая этих людей.