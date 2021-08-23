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Смена власти в Афганистане

Джонсон и Байден высказались за эвакуацию из Афганистана всех, кто имеет на это право

Стороны рассматривают возможности продолжить эвакуацию после 31 августа

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились сообща работать над тем, чтобы люди, имеющие право покинуть Афганистан, могли сделать это и после завершения основной эвакуации, крайним сроком которой установлено 31 августа. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков.

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"Лидеры договорились продолжать работать вместе над тем, чтобы гарантировать, что все лица, имеющие право выехать [из Афганистана], могли сделать это, в том числе и после того, как начальная стадия эвакуации закончится", - отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.

"Премьер-министр [Джонсон] и президент Байден отметили важность скоординированного дипломатического взаимодействия, чтобы зафиксировать достигнутый в Афганистане прогресс и предотвратить гуманитарный кризис. Они привержены тому, чтобы предпринимать международные усилия, в том числе посредством Группы семи, Совета Безопасности ООН, для стабилизации ситуации, поддержки афганского народа, и работают вместе в направлении [создания] инклюзивного и представительного афганского правительства", - говорится в заявлении для прессы.

Теги
АфганистанСШАВеликобританияБайден, ДжоДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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