Министр обороны Британии считает, что сроки эвакуации из Афганистана вряд ли продлят

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Сроки эвакуации из Афганистана иностранных граждан вряд ли будут продлены, так как ситуация в стране становится все более опасной на фоне риска вылазок террористов. Такое мнение высказал во вторник в интервью телеканалу Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"По мере того как мы подходим ближе [к дате завершения эвакуации, назначенной США на 31 августа], будет верным сказать, что риски безопасности растут, и это становится все более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы, такие как "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть, как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана - это будет подпитывать их риторику и амбиции", - сказал министр.

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) контролирует внешнее кольцо вокруг [кабульского] аэропорта, что делает для "Исламского государства" более сложной задачу прорваться до него, так как оно явно не дружит с "Талибаном". Но мы находимся в очень уязвимом положении, если террористы решат чего-нибудь предпринять", - признал Уоллес.

Во вторник тема эвакуации иностранцев и афганцев, помогавшим странам Запада, станет одной из основных на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи по теме Афганистана. Ранее сам Уоллес сообщал, что британский премьер-министр Борис Джонсон попросит президента США Джо Байдена продлить эвакуацию. По информации телеканала CNN, его поддержат лидеры Германии и Франции.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов. Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны около 8,6 тыс. человек, из них 2 тыс. - за последние сутки.