Минск просит ICAO помочь организовать интервью с пилотом самолета авиакомпании Ryanair

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона попросила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) оказать содействие в проведении интервью с пилотом самолета ирландской авиакомпании Ryanair, чтобы выяснить его мотивацию при принятии решения о посадке лайнера в национальном аэропорту Минска в мае. Об этом сказал директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Cикорский в эфире телеканала ОНТ во вторник.

"Мы попросили ICAO оказать содействие в интервью с пилотом для того, чтобы понять, чем он руководствовался при принятии решения произвести посадку в национальном аэропорту Минск", - сказал он. Сикорский отметил, что для белорусской стороны "есть ряд фактов, которые она не может понять: чем он (пилот) руководствовался при принятии решения и почему со стороны экипажа были допущены определенные нарушения инструкции".

23 августа группа ICAO прибыла в Белоруссию для расследования инцидента с рейсом Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая. По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года, а итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.