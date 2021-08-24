МИД Чехии заявил, что выстраивание отношений с РФ является "бегом на длинную дистанцию"

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Выстраивание отношений Чехии с Россией после ситуации, связанной с инцидентом во Врбетице, является "бегом на длинную дистанцию". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики, социал-демократ Якуб Кулганек на пресс-конференции, созванной в Праге Чешской социал-демократической партией перед предстоящими в стране 8 и 9 октября текущего года выборами в Палату депутатов (нижнюю палату) национального парламента.

"Наши отношения с Россией и их новое выстраивание на основе взаимного уважения, а также взаимной выгоды будет еще, вероятно, [представлять процесс, сопоставимый] с бегом на длинную дистанцию, но мы должны попробовать [осуществить] это, - отметил глава МИД. - Воспринимаю как неразумные некоторые выкрики [на политической сцене] о [необходимости] полного демонтажа чешско-российских отношений <...>. Я убежден, что правильным является попробовать сохранить торговые или культурные отношения [Чехии] с Россией. На них политика столь воздействовать не была бы должна".

Кулганек, занимающий пост главы внешнеполитического ведомства с 21 апреля текущего года, сообщил, что по принципиальным вопросам чешской внешней политики организовал проведение в МИД периодических консультаций с экспертами партий, входящих в состав парламента страны. "Так, прошли "круглые столы" по вопросам чешско-российских отношений", - отметил он.

Министр поддержал шаги чешских властей к РФ, предпринятые после инцидента во Врбетице. "Над Врбетице (инцидентом со взрывами на военных складах) и отношениями с Россией мы работали решительно, но не истерично. Нам удалось устранить сеть агентов российских спецслужб в российском посольстве в Праге и привести в паритетное соответствие [число сотрудников дипломатических] представительств [Чехии в Москве и РФ в Праге]. Российское посольство в Праге насчитывает такое же количество дипломатов, как и наше посольство в Москве. Это была проблема, которую боялись решать все министры иностранных дел [Чехии] и все предыдущие правительства [республики]. Мы тем не менее решились на этот шаг", - сказал Кулганек.

Он также сообщил, что одним из приоритетов своего ведомства видит развитие экономической дипломатии, когда, в частности, министра во время зарубежных визитов сопровождают чешские бизнес-делегации. До предстоящих в республике парламентских выборов он хотел бы посетить в их сопровождении прибалтийские страны.

Обострение двусторонних отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства республики в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять РФ в причастности к инциденту во Врбетице.