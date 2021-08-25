Байден: лидеры G7, ООН, НАТО, ЕС будут выступать с единых позиций в отношении талибов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран Группы семи (G7), представителями НАТО, ООН и ЕС и все они договорились выступать с единых позиций в отношении радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами по G7, а также с лидерами ООН, НАТО и ЕС", - сообщил он, выступая во вторник в Белом доме. "Лидеры G7, а также лидеры ЕС, НАТО и ООН, все согласились с тем, что мы будем выступать с единых позиций в нашем подходе к "Талибану", - подчеркнул Байден.

"Мы согласились с тем, что легитимность любого будущего правительства [Афганистана] зависит от того подхода, который оно сейчас выберет с точки зрения выполнения своих международных обязательств, в том числе в плане препятствования тому, чтобы Афганистан использовался как база для терроризма", - сказал также американский лидер.

"Мы также согласились, что никто из нас не будет верить "Талибану" на слово. Мы будем судить о них по их действиям, и мы будем оставаться в тесной координации по любым шагам, которые мы будем предпринимать в дальнейшем в ответ на поведение "Талибана", - добавил Байден.

Изменение графиков

Как говорилось в распространенном ранее заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден во вторник принял участие в проходившем в онлайн-формате саммите Группы семи (G7), где он заявил, что американские власти рассчитывают завершить операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано.

Выступление Байдена в Белом доме на тему итогов его участия в саммите Группы семи, однако, началось на пять часов позже запланированного. В рабочем графике главы государства, распространенном Белым домом в понедельник вечером, оно было намечено на 12:00 по местному времени (19:00 мск). Во вторник выступление главы государства дважды переносилось - сначала на 14:00 (21:00 мск), а потом - на 16:30 (23:30 мск). Выступление Байдена началось примерно в 17:00 (полночь мск). Помимо этого, сдвигалось время брифингов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Брифинг в Госдепартаменте в конечном итоге был отменен, как и брифинг в Пентагоне, запланированный до этого на 15:00 (22:00 мск).

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.