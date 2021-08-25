ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Франция эвакуировала из Афганистана около 2,5 тыс. человек в связи с приход к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил официальный представитель правительства республики, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Мы эвакуировали около 2,5 тыс. человек, несмотря на то, что это проходит в очень сложных условиях", - отметил он, сравнив эвакуацию с бегом против часовой стрелки. "Нашей первой заботой остается безопасность французов, - продолжил госсекретарь. - Мы тщательно рассматриваем любой потенциальный риск, связанный с этим перемещением людей, наши разведслужбы проделали замечательную работу".

Атталь дал понять, что Франция должна быть готова к тому, чтобы свернуть операцию в связи с предстоящим 31 августа уходом американского контингента, направленного для охраны аэропорта. "Мы просили США о продлении срока операции, но нас не услышали", - заключил госсекретарь.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.