Медведчук считает, что Украина может не пережить еще один майдан

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина может не пережить еще один государственный переворот - майдан, при этом будет он или нет, зависит от терпения людей.

"Страна достаточно перетерпела и получила огромный ущерб от двух майданов 2004-2005, 2013-2014 годов. Падение экономики, обеспечения социального уровня жизни в нашей стране началось в 2005 году после первого майдана. После второго майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу, и через семь лет после событий второго майдана мы далеки, чтобы выйти на уровень 2013 года и в плане экономического развития, и в социальной сфере. Так вот еще один Майдан страна может и не пережить", - сказал политик в среду в интервью телеканалу "Первый независимый".

По мнению депутата Верховной рады, Украине не нужны "майданы, за организацию которых платят деньги", но необходим процесс прогрессивного развития.

Как отметил украинский политик, на фоне повышения коммунальных платежей, роста цен и недостаточном росте заработной платы действующая власть должна изменить политический курс, или ее сменят в ходе выборов. "Если люди готовы это терпеть ради чего-то или ради кого-то, значит так и будет дальше. А если нет - то тогда могут быть процессы, которые должны повлиять на власть, или изменить политику, или провести в стране выборы, как парламентские, так и президентские, для смены власти, которая бы в случае прихода новой власти могла изменить эту ситуацию", - заключил Медведчук.

О вступлении Украины в НАТО

Большинство украинцев против вступления страны в НАТО, и поэтому курс Украины в Североатлантический альянс никогда не получил бы поддержку на всеукраинском референдуме, заявил Медведчук.

"На референдуме курс в НАТО никогда бы не получил поддержки. Да, я признаю, что курс в ЕС мог быть поддержан большинством тех, кто пришел бы и высказал свою точку зрения во время всеукраинского референдума. Но по НАТО - нет. Более того, даже если бы это было большинство, то большое количество населения, согласно социологическим исследованиям, с этим категорически не согласно. Как же оценивать этих людей и то, что они думают, - по барабану?" - возмутился Медведчук.

Он напомнил, как экс-президент Петр Порошенко, "исходя из большого патриотизма и олицетворения "патриотического движения", говорит, что ему "по барабану те люди, которые не признают курс в НАТО". "Ну может, ему и по барабану, но по барабану не должно быть [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Почему? Потому что господин Порошенко ссылается на изменения в Конституцию в отношение курса в ЕС и НАТО", - сказал политик.

Медведчук, будучи специалистом по конституционному праву, напомнил, что изменения в Конституцию были "внесены в обход существующего порядка, внесены не в тот раздел, в который их надо было вносить, так как подобные стратегические вопросы государственного развития должны вноситься в первый раздел". Эти изменения, продолжил политик, кроме поддержки в Раде голосами 300 депутатов, должны утверждаться на референдуме. Однако, по словам Медведчука, изменения целенаправленно внесли в другой раздел, чтобы не проводить референдум. "А вот на референдуме курс в НАТО никогда бы не получил бы своей поддержки", - заявил Медведчук.

Возврат территорий

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заявила, что Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими. На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила: "Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".

На днях депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что Украина приняла два из пяти базовых законов для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). По ее словам, они касаются реформ оборонных закупок, разведки, функционирования Службы безопасности Украины, защиты государственной тайны и обеспечения гражданского контроля.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять ПДЧ обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине.