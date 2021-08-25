CNN: террористы готовятся осуществить многочисленные атаки на подступах к аэропорту Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Боевики группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) планируют многочисленные атаки на подступах к аэропорту Кабула. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как отмечает телекомпания, власти США опасаются того, что террористы хотят "посеять хаос" в аэропорту, откуда проводится эвакуация иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших с западными государствами. По словам источников CNN, разведка США располагает сведениями о том, что боевики "ИГ-Хорасан" "имеют возможности и планируют осуществить многочисленные атаки".

Телекомпания подчеркивает, что в последнее время разведка США фиксирует целый поток угроз со стороны экстремистов. Опасения американских властей усилились после того, как во время наступления представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на Кабул из двух тюрем в Афганистане удалось сбежать примерно 100 сторонникам ИГ. CNN подчеркивает, что члены "ИГ-Хорасан" являются "заклятыми врагами" талибов.

В минувший вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, отметил, что боевики группировки "ИГ-Хорасан" ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане. По словам Байдена, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, "ИГ-Хорасан" стремится атаковать аэропорт [афганской столицы], атаковать силы США и союзников, а также невинных гражданских".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.