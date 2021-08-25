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Смена власти в Афганистане
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США подготовят план на случай возможного продления сроков эвакуации из Кабула

Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден "ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца", отметили в Пентагоне
© Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США разработает план на случай возникновения необходимости продления сроков военной операции по эвакуации из Афганистана. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Что касается планирования на случай чрезвычайных ситуаций. Разумеется, я не собираюсь забегать вперед [этого] процесса <...> Мы - организация, занимающаяся планированием, одна из наших основных задач заключается в обеспечении того, чтобы у президента [США] были варианты [действий]. Он [президент страны Джо Байден] ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Мы по-прежнему работаем над достижением этой цели, но мы будем набрасывать потенциальный [план на случай чрезвычайных ситуаций] ", - сказал он.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как подтвердил во вторник Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагон и Госдепу разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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