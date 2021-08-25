Талибы заверили, что учебные заведения Афганистана скоро возобновят работу

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует возобновление работы учебных заведений страны в ближайшее время. Об этом сообщило в среду местное агентство Pajhwok .

По его информации, комиссия по вопросам образования "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) приняла постановление, согласно которому занятия в школах с первого по шестой класс возобновятся с 28 августа. После этого будет организовано возвращение за парты школьников более старших ступеней, а затем свои двери для студентов вновь распахнут высшие учебные заведения и техникумы.

Опрошенные агентством афганские студенты и преподаватели подчеркивают, что затягивание с возобновлением учебного процесса и, соответственно, с подготовкой к нему усугубит кризис в образовательной сфере.

Как подчеркивает Пажвок, вариант организации занятий в удаленном формате практически нигде не рассматривается, ввиду того что техническое обеспечение школ и вузов, а также самих учеников не позволяет это сделать.

Ранее член комиссии по вопросам образования "Исламского эмирата Афганистан" Абдул Хаким Хеммат заявил, что талибы намерены создать в Афганистане "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".

В свою очередь высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что вопрос о доступности образования для девочек будет решать совет улемов движения.