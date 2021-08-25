Власти Афганиста заявили, что работу аэропорта Кабула скоро возобновят в обычном режиме

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Работа аэропорта Кабула, деятельность которого была приостановлена для коммерческих рейсов из-за создавшейся в нем давки, возобновится в обычном режиме в ближайшее время. Об этом говорится в постановлении Управления гражданской авиации Афганистана, распространенном вечером во вторник.

"Международный аэропорт Хамид Карзай в ближайшее время возобновит свою работу в обычном режиме для рейсов и пассажиров. Управление гражданской авиации и военно-воздушные силы предпринимают усилия для того, чтобы максимально улучшить условия [в воздушной гавани]", - указано в заявлении.

Между тем авиационные власти призывают граждан страны и иностранцев не посещать воздушную гавань до дальнейших распоряжений. Пока что аэропорт принимает только эвакуационные рейсы, которые, согласно постановлению захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), должны быть завершены к 31 августа.

Напряженная обстановка возникла в столичной воздушной гавани после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу.

По последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Помимо этого, в понедельник в результате перестрелки между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными один афганский силовик погиб. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возложили на Соединенные Штаты.