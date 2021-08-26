WP: попасть в аэропорт Кабула через КПП нельзя

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Представители властей США начали приглашать находящихся в Кабуле американских граждан в специальные пункты сбора на территории города, откуда их затем вывозят в аэропорт, возможности попасть в воздушную гавань через обычные контрольно-пропускные пункты в настоящий момент нет. Об этом сообщает в среду газета The Washington Post , в распоряжении которой оказалась запись телефонного звонка, организованного американской администрацией для работников Конгресса.

По ее данным, участвовавшая в звонке представительница Госдепартамента США Кэрин Кинг сообщила, что такая схема вывоза американских граждан была задействована в связи с тем, что у входов в аэропорт сложилась хаотическая ситуация. "Мой совет всем этим людям [находящимся в Кабуле американцам] - зарегистрироваться и уйти подальше от входов в [аэропорт], потому что в настоящий момент таким способом попасть внутрь просто невозможно", - сказала она.

В свою очередь участвовавшая в разговоре представительница Пентагона Ребекка Циммерман отметила, что не может в ходе незасекреченного звонка назвать дату, после которой военные США должны полностью переключиться с задач эвакуации гражданских лиц на непосредственно вывод сил из Афганистана, однако подчеркнула, что в настоящий момент они делают все возможное, чтобы совмещать эти две задачи и продолжать эвакуацию как можно дольше.

Часть американцев отказывается уезжать

Как сообщает газета, Кинг в ходе телефонного разговора сообщила также, что все большее число американских граждан отказывается эвакуироваться из Афганистана в США из-за того, что им не разрешают взять с собой родственников, являющихся афганскими гражданами. "Посольство сказало нам, что все большее число людей говорит нам, что они не уедут, если не смогут взять с собой всех членов своей большой семьи", - сказала она.

Ранее в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также обращала внимание на эту ситуацию. По ее словам, в настоящий момент есть около 1 тыс. предполагаемых граждан США, с которыми американские власти пытаются связаться и выяснить, почему они не хотят покидать Афганистан, при этом многие из них имеют двойное гражданство. "Некоторые их них <...> - это люди, которые, возможно, не готовы уехать по ряду причин. Возможно, у некоторых из них есть многочисленные родственники там [помимо ближайших родственников, которым разрешено выехать в США]. Возможно, они всю жизнь провели в Афганистане, и они пока не приняли решение уехать. Возможно, они работают над каким-то проектами, которые они не готовы бросить", - сказала она. "Вы знаете, что для нас [американцев] трудно это понять, когда мы смотрим на фотографии [происходящего в Афганистане], но для многих из этих афганцев это их дом", - добавила Псаки.

Ранее в среду посольство США в Афганистане в размещенном на сайте уведомлении призвало соотечественников не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула без четкого указания со стороны американских властей. Дипмиссия также сообщила, что американцам следует немедленно покинуть три входа на объект из-за возникших угроз безопасности.