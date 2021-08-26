Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

ТАСС, 26 августа. Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на западного дипломата, который предпочел сохранить анонимность.

По его данным, территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.