ПА ОБСЕ и парламенты стран Центральной Азии обсудили сдерживание угроз из Афганистана

ТАШКЕНТ, 26 августа. /ТАСС/. Страны Центральной Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерены принять совместные меры по недопущению распространения угроз из Афганистана на страны региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по итогам переговоров в онлайн-режиме первого заместителя спикера Сената Садыка Сафаева с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт и главами постоянных делегаций парламентов стран региона в этой организации.

"Стороны обменялись мнениями относительно механизмов участия структур ОБСЕ в урегулировании ситуации в Афганистане, установления системного межпарламентского диалога по вопросам развития ситуации в Афганистане, а также принятия скорейших мер, направленных на недопущение перетекания угроз на сопредельные территории", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи ее участники также обсудили вопросы эвакуации иностранных граждан из Афганистана и роль ОБСЕ в обеспечении безопасности в Центральной Азии.

Во второй половине августа отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили практически всю территорию Афганистана и установили контроль над всеми пограничным переходами. После того как 15 августа президент страны Ашраф Гани покинул страну, а его дворец был занят боевиками, представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена. В настоящее время Соединенные Штаты и другие государства продолжают эвакуировать из этой страны своих граждан, сотрудников диппредставительств и работавших на иностранные миссии афганцев через контролируемый американскими военнослужащими аэропорт в Кабуле.