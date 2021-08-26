ЕС эвакуировал весь персонал своей миссии из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Евросоюз полностью завершил эвакуацию персонала своей дипломатической миссии в Афганистане, за исключением малой группы дипломатов, координирующих усилия государств ЕС по эвакуации. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Что касается персонала миссии ЕС, он полностью вывезен из Кабула, за исключением очень маленькой группы, которая обеспечивает эвакуацию. Мы также вывезли около 400 человек местного персонала (граждан Афганистана), включая членов их семей", - заявил он.

Стано не предоставил никакой дополнительной информации об остающихся в Кабуле дипломатах Евросоюза.

"Они будут там находиться столько времени, сколько понадобится, пока будет продолжаться эвакуация. Они работают в недружественной обстановке, поэтому мы не разглашаем больше никакой информации об этой группе", - сказал Стано.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.