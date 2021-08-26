Главы МВД стран ЕС проведут 31 августа встречу по проблемам миграции из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Главы МВД стран - членов Евросоюза проведут внеплановую встречу 31 августа по проблемам миграции из Афганистана. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Заседание Совета ЕС по внутренним делам состоится 31 августа, я представлю на нем обновленную информацию по ситуации в Афганистане. Еврокомиссия координирует действия, чтобы те [граждане Афганистана], которые находятся под угрозой, были быстро и безопасно переселены", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.

В среду США предупредили западные страны, что в аэропорту Кабула готовится теракт, после чего начали сворачивать свои операции по эвакуации.