{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Главы МВД стран ЕС проведут 31 августа встречу по проблемам миграции из Афганистана

Еврокомиссия координирует действия, чтобы те граждане Афганистана, которые находятся под угрозой, были безопасно переселены, отметил еврокомиссар по внутренним делам Илва Йох

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Главы МВД стран - членов Евросоюза проведут внеплановую встречу 31 августа по проблемам миграции из Афганистана. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Заседание Совета ЕС по внутренним делам состоится 31 августа, я представлю на нем обновленную информацию по ситуации в Афганистане. Еврокомиссия координирует действия, чтобы те [граждане Афганистана], которые находятся под угрозой, были быстро и безопасно переселены", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.

В среду США предупредили западные страны, что в аэропорту Кабула готовится теракт, после чего начали сворачивать свои операции по эвакуации.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
СМИ: звук взрыва был слышен рядом с международным аэропортом Кабула
СМИ: звук взрыва был слышен рядом с международным аэропортом Кабула
Читать полностью